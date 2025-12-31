±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤¬31Æü¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ë½Ð±é¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ó¶Ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¸«»öÀ®¸ù¤·¤¿¡£

»°»³¤Ò¤í¤·

11Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µ­Ï¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖÏ¢Â³¤·¤Æ¤±¤ó¶Ì¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¿Í¤ÎºÇ¤âÄ¹¤¤Îó¡×129¿ÍÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦µ­Ï¿Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£

º£Ç¯¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢IROHA(ILLIT)¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢MAKI(¡õTEAM)¡¢DJ KOO(TRF)¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¦Ì§ÎØ¤Ï¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍ­µÈ¹°¹Ô¤â»²²Ã¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍ­µÈ¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æµ­Ï¿Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£µ­Ï¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢»°»³¤é¤Ï¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼!¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£Í­µÈ¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹!¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢Í­µÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡£