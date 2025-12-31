¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨¥«¥´IN♡¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×
¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¡£¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¤Ç¤Ï¥×¥Á¥×¥é¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î°¦¤é¤·¤µ¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤éÂ¨¥«¥´IN¤·¤Æ¡£
ÌÜ±£¤·¥Ýー¥º¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¯¥Þ¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥ー¥Á¥§ー¥ó¡Ê¤á¤«¤¯¤· ¥¯¥Þ¡Ë¡×\220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌÜ±£¤·¥Ýー¥º¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤×¤Ã¤¯¤ê´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ÇÌþ¤ä¤·ÎÏ¹â¤á¤Ê¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ï¡¢¤Ä¤¤¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤¤ì¤¤¤á¤Ê¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ï¥º¤·¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤â»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê²û¤«¤·¥¥ã¥é¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ê¿À®½÷»Ò¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¡Ö¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡×¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¡£´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤È¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£@risa_.piano¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÂ¨¤ª·Þ¤¨¡£¤³¤ì¤Ç500±ß¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ïftn_pics¡¢@risa_.pianoÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M