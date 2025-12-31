·ëº§¼°¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ï²Ä°¦¤¤¡Ø»ÒÇ¡Ù¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤È¤Ï¡©
²Ö²Ç¤Î¥Ùー¥ë¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¯ÌîÎÉÇ
·ëº§¼°¤ËÌîÎÉÇ¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à
¾å³¤¤Ç¤Î¤ªÏÃ¡£²°³°¤Ç¤ÎÁÇÅ¨¤Ê·ëº§¼°¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿ÌîÎÉÇ¤Ï¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥Ôー¥Á¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢»²Îó¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§https://www.youtube.com
¥Ùー¥ë¤Ë¿²Å¾¤¬¤ëÌîÎÉÇ
²Ö²Ç¤ÎÈþ¤·¤¯Ä¹¤¤¥Ùー¥ë¤Ï¡¢ÌîÎÉÇ¤Î¿´¤âÄÏ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¸½¤ì¤¿ÌîÎÉÇ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ùー¥ë¤Î¿þ¤Ë¤¸¤ã¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ùー¥ë¤Î¿þ¤Ë¿²Å¾¤¬¤ê¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏºÇ¹â¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ïµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¤¤¤¿²Ö²Ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¿þ¤ò°ú¤¤¤ÆÇ¤Á¤ã¤ó¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤ê¤Ë¤ã¤¤¤¾¡ª¡×¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ùー¥ë¤Î¾å¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤Ë¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Í¥¤·¤²¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë²Ö²Ç¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¢ö
ÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤ÏÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â
ÆÍÁ³·ëº§¼°¤Ë¸½¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢²Ö²Ç¤Î¿ÆÀÌ¤ÎÊý¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¿·º§¤µ¤ó¤âÇ¤Á¤ã¤ó¤â¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
ÌîÎÉÇ¤Á¤ã¤ó¤¬·ëº§¼°¤Ëµ®½Å¤Ê»×¤¤½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Ç¤Á¤ã¤ó¤â±Ê±ó¤Î²ÈÂ²¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡ªÏÂ¤ä¤«¤Ê·ëº§¼°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤êµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÇºÜYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§BazPaws