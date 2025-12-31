¡Ú¹ÈÇò¡Û¡ÖÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¡×º£ÅÄÈþºù¤¬¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ¡ª¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Ã¤Ý¤¤¡×¥Ô¥Ã¥¿¥Ô¥¿¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤¸¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬£³£±Æü¡¢Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿§¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ï¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÃæÈ×¤Ç°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¡£º£ÅÄ¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Á¥ã¥¤¥ÊÉ÷¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Öº£ÅÄÈþºù¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹Ãå¤Æ½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¡©¡×¡Öº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆåºÎï¡×¡Öº£ÅÄÈþºù¤ÎÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤ä¤Ð¤¤¤Ê⋯¡×¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀÖ¿§¤Î¤³¤ì¤Þ¤¿ÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Ê¬¤«¤ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Ã¤Ý¤¤¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿¿¼¹È¤Î¥É¥ì¥¹¡×¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£