¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Û¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¡¡À®Ä¹¼¨¤¹º£Ç¯3V¤Ç2026Ç¯¤ËÃÆ¤ß
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤ÎG3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢11£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ã¶¹ÆàÈþ»Ò¡Ê37¡á²¬»³¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¡£6·î18Æü¤ÎÉÍÌ¾¸ÐG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ÊÄÌ»»4²óÌÜ¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤ËÃæÅÄÍ¼µ®¡¢3Ãå¤ÏËÙÇ·ÆâµªÂå»Ò¡£
¡¡½é¤ÎÇ¯´ÖÊ£¿ôV¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¥ã¥ê¥Ï¥¢¥¤¤Î25Ç¯¤ò¡¢¼ã¶¹¤¬ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÁÈ¤Ç¤Ï¾å°Ìµé¤Î48¹æµ¡¤¬ÁêËÀ¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿19Ç¯5·î¤ÎÃÏ¸µÀï°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£½àÍ¥¡¢Í¥¾¡Àï¤â¤¤Ã¤Á¤êÆ¨¤²¤Æ½é¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ½ªÆü¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡2018Ç¯¤ÎÊ¿ÏÂÅç¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤Ê¤¬¤é½àÍ¥¾¡¡£²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×
¡¡Í¥¾¡¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¤Î¿·Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎA1µé¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£6Æü¤«¤é¤ÎÃÏ¸µ»ùÅç¤Ç¤Î°ìÈÌÀï¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕ¤Ç¿·Ç¯¤ÈA1µé¤ÎÁö¤ê½é¤á¡£29Æü¤«¤é¤Ï²¼´Ø¤ÇÃæ¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¤ÇG1¶¥Áö¤â·Þ¤¨¤ë¡£¡ÖÍ½Áª¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£26Ç¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡þ¼ã¶¹¡¡ÆàÈþ»Ò¡Ê¤ï¤«¤µ¡¦¤Ê¤ß¤³¡Ë1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë6·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤Î37ºÐ¡£²¬»³»ÙÉô½êÂ°¤Î97´üÀ¸¤È¤·¤Æ2005Ç¯11·î18Æü¡¢¤«¤é¤Ä°ìÈÌÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯5·î16Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î»ùÅç¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¼ç¤ÊÆ±´ü¤ÏÅÚ²°ÃÒÂ§¡¢À¾»³µ®¹À¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë58¡£·ì±Õ·¿B¡£