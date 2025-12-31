¡Ú¹ÈÇò¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ö»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì±þåºÎï¤ËÂ´¶È¤Ç¤¤¿¡×¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¥Ñ¥Õ¥©
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢AKB48¤¬2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Î20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡AKB48¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢8¿Í¤ÎÂ´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬½¸·ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ç¤â20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ´¶È¤·¤Æ¤â°ì½ï¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀÄ½ÕÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢21Ç¯ÌÜ¤Î¸½Ìò¤Ë²¿¤«¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢AKB³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡Á°ÅÄ¤â¡ÖÀ¨¤¤°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡Ö¥ê¥Ï¤Î»þ¤Ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤ÞËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥«¥Á¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÎÉ¤¤25Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ²¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï¡Ö¤â¤¦Â´¶ÈÀ¸¤Î¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¤¦¤Î¤âºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ÈÀ¨¤¤´¶³´¿¼¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´é¤òÌÜ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¨¤¤Àª¤¤½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¢¤ë¤·¡¢¸Ä¡¹¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éOG¤È¤·¤Æ¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤âAKB¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¨¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿½¸¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï3¿Í¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è?¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì±þåºÎï¤ËÂ´¶È¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Ç¤âAKB¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÌ´¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤òµÒÀÊ¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÌ´¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö½©¸µÀèÀ¸¤ò¶´¤ó¤Ç´Ñ¤¿¤¤¤Í¡×¤È½©¸µ¹¯»á¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£