¡ÚRIZIN¡Û3¡¦7¤ÎÍÌÀ¤ÇÈþ¿Í³ÊÆ®²È¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤ÈÂçÅç¤¬·ãÆÍ¡¡ÍèÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ
¡¡¡ÖRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µÙ·ÆÌÀ¤±¤Ë2026Ç¯¤ÎÂç²ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿·Ç¯1È¯ÌÜ¤Ï3·î7Æü¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖRIZIN52¡×¡£ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Èþ¿Í³ÊÆ®²È¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï11·î¤ËÀäÂÐ½÷²¦¡¦°Ëß·À±²Ö¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÂçÅçº»½ïÎ¤¡Ê33¡á¥ê¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¸¥à¿·½ÉMe¡¤We¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºùÄíÂçÀ¤¡Ê27¡á¥µ¥¯¥é¥Ð¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ë¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü¡Ê29¡á¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡¢À¬Ìðµ®¡Ê31¡áBLACKBELT¡¡JAPAN¡Ë¤Ï¥È¥Ë¡¼¡¦¥é¥é¥ß¡¼¡Ê26¡á¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡Ê29¡á¥í¥·¥¢¡Ë¤ÏÁêËÜ½¡µ±¡Ê24¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤Ï¡Ö¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î»î¹ç¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò¤·¤¿ÂçÅçÁª¼ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐ¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤¦¡£ÂçÅç¤â¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Ï¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò¤ä¤Ã¤ÆÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤ÏÄ©Àï¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Àº¿À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4·î12Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç¡ÖRIZIN¡¡LANDMARK13in¡¡FUKUOKA¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£3¡¢4·î¤Î2Âç²ñ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ø¤Î»²Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÇë¸¶µþÊ¿¡Ê30¡áSMOKEY¡¡GYM¡Ë¤È°ËÆ£Íµ¼ù¡Ê28¡á¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2026Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬²þ½¤¹©»ö¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡¡¥Ê¥´¥ä¤Ç³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£