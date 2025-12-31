¡ØKYOUSUKI MUSIC STAGE 2025¡Ù¥ê¥ì¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.6¡¡¤ê¤¢¡õ¤ß¤¢¡õ¤ê¤Î¤ó¡õ¤µ¤é¡õ¤¢¤ä¤«¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×
¡¡ABEMA¤Ï¡¢29Æü¸á¸å9»þ¤«¤é¡ØKYOUSUKI MUSIC STAGE 2025¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬2025Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²Î¾§¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢=LOVE¤Î¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤¢¡ÊÊÆß·¤ê¤¢¡Ë¡¢¤ß¤¢¡ÊÆ£ÅÄ¤ß¤¢¡Ë¡¢¤ê¤Î¤ó¡ÊÁêÔÇÀ±²»¡Ë¡¢¤µ¤é¡Ê±ÊÀ¥¤µ¤é¡Ë¡¢¤¢¤ä¤«¡Ê°ËÆ£ºÌ²Ú¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Û¤ï¤Û¤ï¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¤ê¤¢¡õ¤ß¤¢¡õ¤ê¤Î¤ó¡õ¤µ¤é¡õ¤¢¤ä¤«¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÌÏÍÍ
¡½¡½¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ê¤Î¤ó¡§Á´°÷Á´¿È¿¿¤ÃÀÖ¤Î¥³¡¼¥Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª=LOVE¤µ¤ó¤âÀÖ¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ê¤Î¤Ç°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤¢¡§º£²ó¤ÏÀÖ¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½¡½¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ê¤¢¡§¤Á¤ç¤¦¤É¤µ¤Ã¤¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢½é¤á¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î²ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¶Ê¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´°À®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤ß¤¢¡§¤ª¸ß¤¤¤ò¤ª¸ß¤¤¤¬¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥¹¤ò·è¤á¤Æ¡£Ä¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ê¤¢¡§¥¬¥Á¤À¤è¤Í¡£¥¬¥Á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤ê¤Î¤ó¡§¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¤òµÍ¤á¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢²Î¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç1¤Ä¤Î¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¡§¤ß¤ó¤Ê²È¤Ç¼«¼çÎý¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¿¶¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ä¤«¡§¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë1¤Ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡É¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ê¤¢¡§¤ª¡Á¡ª
¡½¡½Îý½¬´ü´Ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ê¤Î¤ó¡§¥À¥ó¥¹¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬1¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£¥À¥ó¥¹¤¬¶ì¼ê¤Ê¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¸«ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÁ°¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½éÂÐÌÌ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ê¤Î¤ó¡§¤¢¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¡£
¤ê¤¢¡§¤¢¤ä¤«¤Á¤ã¤óÁ´Á³Íí¤ß¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤á¤Ã¤Á¤ã¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤â¥À¥ó¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖBlue Jeans¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤¸¤å¤ê¡Êºç¸¶¼ùÎ¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ò¤Ê¤Î¡ÊÀ¥ÀîÍÛºÚÇµ¡Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ï¤ë¤Ê¡ÊÂ¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥¬¥ó¡Ê²ÆÀî¥á¥¬¥ó¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ´Ãæ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤¯¤È¡¢¤·¤ª¤ó¡¢¤¤ó¤´¡¢¤¤ç¤¦¤¹¤±¡¢¤È¤¦¤¤¤¯¤ó¤Ï¡Öå«¡×¤¬1ÈÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬1ÈÖ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
¤ß¤¢¡§¤«¤ï¤¤¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¤ê¤¢¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤è¤Í¡©¤¢¤¶¤È¤µ¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¢¤ä¤«¡§²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤ÆÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤ê¤¢¡§¹¥¤¡Á¡ª¤¢¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÌ¥¤»Êý¾å¼ê¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ÎÉ½¸½¤¬·ë¹½¹¥¤¡£Ì¥¤»Êý¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¾å¼ê¡£
¤ß¤¢¡§¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£
¤ê¤¢¡§¤Í¡ª¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤ó¡£¤ä¤ëÍ½Äê¤Ê¤¤¡©
¤¢¤ä¤«¡§¤Ê¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ê¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤«¤Ê¤È¡Ê²ÏÂ¼³ðæÆ¡Ë¤¯¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶á¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ê¤Î¤ó¡§¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó°ì½ï¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ê¤¢¡§ÀäÂÐ¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Á¡£Îø¿Í¤Èµ¨Àá¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤«¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³ð¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤·¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª
¤ê¤¢¡§¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¹Ô»ö¤´¤È¤ä¤ë¤ÎÂç»ö¤À¤è¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È»×¤¤½Ð»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤Í¡£
¤ê¤Î¤ó¡§¤¦¤ó¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£
¡½¡½¤ß¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡ÊÃæÂ¼·òÂÀÏ¯¡Ë¤¯¤ó¤È¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤ß¤¢¡§ºÇ¶á¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê²È¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë²£ÉÍ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤¬¡Ä¡£
¤ê¤¢¡§¤ª¡Á¡ª
¤ê¤Î¤ó¡§²£ÉÍ¤¤¤¤¤è¤Í¤¨¡ª
¤ß¤¢¡§¤½¤ì¤¬º£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥â¥Á¥Ù¤È¤¤¤¦¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤ß¤¢¡§¤µ¤é²£ÉÍ¤¸¤ã¤ó¡£¤Ê¤ó¤«¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤È¤³¤í¤È¤«Ê¹¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¤ß¤¢¡§¹Ô¤¯¡ª
¡½¡½¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤µ¤é¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤ê¤¢¡§Æ´¤ì¤Ï¤½¤í¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡£¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢°û¤ó¤Ç¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ä¤«¡§Èà»á¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬1²ó¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡£»öÁ°¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÁª¤Ö¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¡§Èà»á¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤ê¤¢¡§º£Ç¯¤ÏÉ½¾ð¶Ú¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ó¤Ê¤ËÊÑ´é¤Ç¥Ð¥º¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é²È¤Ç¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡£ÊÑ´é´èÄ¥¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤ß¤¢¡§º£Ç¯¾åµþ¤ò¤·¤Æ´Ä¶¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ê¤Î¤ó¡§»ä¤Ï·²ÇÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Û¤ÜËèÆüÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸³è¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ç¤â¥â¥Á¥Ù¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÝ¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüÄ«Ááµ¯¤´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤ª»Å»ö¾Ð´é¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òº£Ç¯¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¡§ËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ä¤«¡§µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¤Î¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤ä¤«¡§º£Ç¯¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤é¡§ÍèÇ¯¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
Á´°÷¡§¤Ð¤¤¤Ð¡Á¤¤¡ª
