¡Ú¹ÈÇò¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ¸²Î¾§¡ªNHK¥Û¡¼¥ëÁûÁ³¡¡¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¤Ç²ñ¾ì°ìÂÎ
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤Ç²Î¤¤Ç¼¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¼ýÏ¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤«¤éÆÍÁ³NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¡È¹ßÎ×¡É¤¹¤ë¶ÄÅ·¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£·×3¶Ê¤ÎÇ®¾§¤Ï¹ÈÇò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÌ¾±é¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÅÔÆâË¿½ê¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ±ÇÁü¤Ç¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò²Î¾§¡£Ãæ·Ñ¤È»×¤ï¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Î¾ÈÌÀ¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢ÌðÂô¤¬²ñ¾ì¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤¬ÌðÂô¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ãæ·Ñ±ÇÁü¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆNHK¥Û¡¼¥ë¤ËËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë±é½Ð¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¹ÈÇò¤ÇÆ£°æÉ÷¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤ë±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£13Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò¤Ç¡¢°¦¤ä¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¤òÏ·¼ãÃË½÷¤ËÆÏ¤±¤¿¡£