¡¡¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬²Î¼ê¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£³ÃåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿°áÁõ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÁûÁ³¡£²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê»É½«¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¥«¥é¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢¤É¤³¤«¥Í¥°¥ê¥¸¥§¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤È·àÃæ¤Î£³»ÐËå¤Ç¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ò¥¥å¡¼¥È¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡Öº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤óÎ®ÀÐ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ¹â¡ªº£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤Î»°»ÐËå¤ÇÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¤È¤«±Êµ×ÊÝÂ¸¤À¤í¡×¡Öº£ÅÄÈþºù¤Î°áÁõÂØ¤¨¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡Öº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤¯¤ó¤Î°áÁõ¤¬¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡õ¥Ð¥¤¥¥ó¥Þ¥ó¥«¥é¡¼¤Çµã¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Öº£ÅÄÈþºù¤Ï¤³¤Î°áÁõ¤Ç¤³¤½µ±¤¯¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¢¡£