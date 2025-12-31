¶¯¤¹¤®¤ë²¦¼Ô¤Ë²ñ¾ìÈáÌÄ¡¡¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¾×·â¤Î£±²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡¡¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°µÅÝ¡¡Åê¤²Èô¤Ð¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¡¦¡¦¡¦Ä«ÁÒ¤Ï¼º¿À¡¢ÉÂ±¡¤ØµßµÞÈÂÁ÷¡¡£Í£Í£ÁÄÌ»»£±£¶Àï£±£¶¾¡
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤¬¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡ÉÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¡á£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Ð¡¡£Ô£Å£Á£Í¡á¤ò£±²ó£²Ê¬£µ£´ÉÃ£Ô£Ë£Ï¤ÇÄÀ¤á¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££Ò£É£Ú£É£Î¤Ï¤³¤ì¤Ç£¶Àï£¶¾¡¡¢£Í£Í£ÁÄÌ»»¤Ï£±£¶Àï£±£¶¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÌ¤Íè¡É¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤ëÃæ¡¢£±²ó¡¢Ä«ÁÒ¤Ï²¦¼Ô¤Î¶¯ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¸åÂà¡£º¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Çµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ÎôÀª¤Ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤ÆÉ¨½³¤ê¡£¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ìÊýÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Ä«ÁÒ¤¬Æ°¤±¤º¡¢Ã´²Í¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÄ«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤ÈÈà¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡££²£°£²£¶Ç¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤ò¤ß¤»¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï£²£´Ç¯£¶·î¤ÎÉðÅÄ¸÷»ÊÀï¤Ç£Ò£É£Ú£É£Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤ò²¼¤·¡¢²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡££¹·î¤Ë¤Ï¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«»Ï£³£³ÉÃ£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¡¢£Ò£É£Ú£É£Î£µÀï£µ¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£