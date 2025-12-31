¡Ú¹ÈÇò¡Û´äºê¹¨Èþ¡¢Ì¾¶Ê¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¡Ä¡×ÈäÏª¤ËSNSÈ¿¶Á¡Ö²Ð¥µ¥¹¤Ê¤Ä¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î³³¤¬¸«¤¨¤¿¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡º£Ç¯²Î¼êÀ¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´äºê¹¨Èþ¤¬¡¢37Ç¯¤Ö¤ê15²óÌÜ¤Ë½Ð¾ì¡£Ì¾¶Ê¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤Î²Î¾§¤ËSNS¤Ë¤ÏÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ð¥µ¥¹¤Ê¤Ä¤¤¡×´äºê¹¨Èþ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥Á¥é¸«¤»¡ª
¡¡´äºê¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿²Î¤¤¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤¦¤¿¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´äºê¹¨Èþ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¤¤¿¡Á¡ª´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö´äºê¹¨Èþ¤Ç¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¡¢¸½»þÅÀ¤ÎMVP¤Ç¤¹¡×¡Ö´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿²Î¾§¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢SNS¤Ë¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë²Ð¥µ¥¹¡×¡Ö²Ð¥µ¥¹ED¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡Ö°µÅÝÅª²Ð¥µ¥¹¡×¡Ö²Ð¥µ¥¹¤Ê¤Ä¤¤www¡×¤È¡¢Æ±¶Ê¤¬2005Ç¯9·î¤ËÊüÁ÷½ªÎ»¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø²ÐÍË¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¡Ù¤Î½éÂå¼çÂê²Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö²Ð¥µ¥¹¡×»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ð¥µ¥¹¤Î¤¢¤Î³³¤¬¸«¤¨¤¿¡×¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ð¥µ¥¹¤À¤Í¡£ÈÈ¿Í¤¬³³¤Î¾å¤Ç¼«¶¡¤·¤Æµã¤Êø¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯²è¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¡×¤Ê¤ÉÉ÷·Ê¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
