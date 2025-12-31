¡Ú¹ÈÇò¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¡¡£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ëÍè¤¿¡ª¡Ö¿¿¼Â¡×Ç®¾§¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤£È£á¡Á£È£á¡×¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¡¢¥¿¥ª¥ë¤â²ÚÎï¤ËÉñ¤Ã¤¿
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥í³èÆ°¤Î£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡££Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤£È£á¡Á£È£á¡×¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Çº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¸å¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°ÅÅ¾¡¢Æ±¶¿¤Î¹Åç½Ð¿È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤é¤¬Æ°ÍÉ¤¹¤ëÃæ¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Î³°ÊÉ¤Ë¡Ö£Å¡¥£Ù£Á£Ú£Á£×£Á¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤¬¥Û¡¼¥ë¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎÌðÂô¤¬¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÅÐ¾ì¡£´ÑµÒ¤¬ÁíÎ©¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤£È£á¡Á£È£á¡×¤òÇ®¾§¡£¡Ö¥í¥±¥ó¥í¡¼¥ë¡ª¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ë¥¿¥ª¥ë¤¬Éñ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌðÂô¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤Ï¡Ö±Ê¤Á¤ã¤óºÇ¹â¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£