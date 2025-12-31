¡Ú¹ÈÇò¡Û¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÆ±¤¸ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤¿¤é¤Ê¡×¤ÈÆ®ÉÂ¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö²ø½Ã¡×Ç®¾§¸å¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£²Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë£µ¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö²ø½Ã¡×¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¿·ÊõÅç¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë¤¦¤ÄÉÂÈ¯¾É¡££²Ç¯´Ö²»³Ú³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²ø½Ã¡×¤ÏÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¶Ê¤À¡£Æ±¶Ê¤ò²Î¾§¸å¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥á¥¤¥ÄÉ÷¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤Æ¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡£ËÍ¤¿¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡££²£°£²£µÇ¯¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¿·ÊõÅç¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÝ¡¢¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï£²£²Ç¯£··î¤Ë£Î£È£Ë¡¦£Å¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö£Ô£Á£Ò£Ï£Í£Á£Î¡×¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥¿¥í¡¼¥Þ¥ó¤Î¡È´éÌÌ¡É¡£»³¸ý¤Ï¡Ö¥¿¥í¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥¢¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢±ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö12Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶õµ¤¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤¹¤´¤¤¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£Æ®ÉÂ¤ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Ç2Ç¯´ÖµÙ¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤¢¤±½é¤á¤Æ¤Î¶Ê¤¬¡Ø²ø½Ã¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤¯¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬Åª¤Ë¤â¤¹¤´¤¤¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡×¤È´î¤ó¤À¡£¡Ö²»³Ú¤Î¿ÀÍÍ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤·¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¡Æ±¤¸ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£