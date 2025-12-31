¡ÖÃ¯¤â¶¦´¶¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×°¼¹á¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î¡È¿ä¤·¡É¤ò¹ðÇò¤Ç¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¤¹¤²¡¼¡ª¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°¼¹á¤¬£²£·Æü¡¢£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦ÆüÂ¼Í¦µª¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡¡¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸å£±£±»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÄ¤¤º¢¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤°¤é¤¤¤«¤é²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢Ê¸²½º×¤Ç¿ÍÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡£¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿°¼¹á¡£
¡¡ÆüÂ¼¤«¤é¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ª²Î¤Ï¤ª¹¥¤¤Ç¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â°ìÈÖ½é¤á¤Ë¡Ø²»³Ú¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡×¤È°¼¹á¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡¢£Í£Ã¿Ø¤Ï¡Ö¤ª¤©¡¼¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¤¹¤²¡¼¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ËÊì¤Ë¡Ø²Ë¤À²Ë¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¸«¤È¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¡ÊÍ§¤À¤Á¤Ë¡ËÎÉ¤µ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡£¶µ¼¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢£Ã£Ä¤ò¡£Êü²Ý¸å¤Ë¡Ê£Ã£Ä¤ò¡Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤³¤ìÊ¬¤«¤ë¡©¤É¤ó¤À¤±¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ë¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ã¯¤â¶¦´¶¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£