¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¡¾×·âKOÉé¤±¢ªÃ´²Í¤ÇÂà¾ì¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë°úÂà¤À¤è¤Ê¡Ä¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¿´ÇÛ¡×
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè¡ÊJAPAN¡¡TOP¡¡TEAM¡Ë¤¬RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ(¥¥ë¥®¥¹)¤Ë1RTKOÉé¤±¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿RIZIN10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âRIZIN¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¡ÈÏ©¾å¤ÎÅÁÀâ¡É¤Ï10¼þÇ¯¤òÄù¤á¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î1R¤Ç»¶¤Ã¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿²¦¼Ô¡£ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤ë¤È¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤Ç¸å¤í¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶ìÀï¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤éÅ´ÄÈ¤ÎÍò¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤Æ¡¢1RTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë²ñ¾ì¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä«ÁÒ¤ÎÂà¾ì»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë°úÂà¤À¤è¤Ê¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥¸¿´ÇÛ¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿´ÇÛ¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¤³¤ì¤¬³ÊÆ®µ»¡×¡Ö¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¥·¥§¥¤¥É¥é¥§¥Õ¡Ä¤¢¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡×¡Ö¤â¤¦Àï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è½¼Ê¬ÎÉ¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤ì¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¾×·â¤ò¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£