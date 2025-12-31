¡Ú¹ÈÇò¡Û¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¡õÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¡¡ÈNHK»ÅÍÍ¡É»Ñ¤Ë»ëÄ°¼ÔÂç¥¦¥±¡Ö¥¹¥Ý¥Ö¥éÃå¤±¤Æ¤¿¡©¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTUBE¡×¤¬27Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤ä¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡TUBE¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¹ÈÇò¤Ï3ÅÙÌÜ¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤â¶ÛµÞ»²Àï¤·¡¢¡Ö²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤ò²Æ¤Î¤ªº×¤êÁû¤®¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÁ°ÅÄÏËµ±¤Ï²Î¾§Á°¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Î²Æº×¤ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½¸½¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¤ò²Î¾§¡£3¶ÊÌÜ¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ß¤³¤·¤È¶¦¤Ë¡¢Ë¡Èï¤ò±©¿¥¤Ã¤¿µÈÂ¼¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¥¢¥ó¥É¥Ô¡¼¥¹¡×Ê¿»ÒÍ´´õ¤¬ÅÐ¾ì¡£Á°ÅÄ¤¬¤ß¤³¤·¤Ë¾å¤¬¤ê²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï¶â¤Î¤Õ¤ó¤É¤·¤ËË¡Èï¤ò±©¿¥¤ë¤â¡¢¶»¸µ¤Ë¤ÏÇò¤¤ÉÛ¤¬¡£Æ±¤¸¤¯°ÂÂ¼¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Õ¤ËË¡Èï¤â¡¢¶»¸µ¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÇò¤¤ÉÛ¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬È¿±þ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤È°ÂÂ¼¤µ¤ó¡¢Æý¼ó¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆæ¤Î¾æ¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖË¡Èï¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÇò¤¤¥¹¥Ý¥Ö¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÎÃå¤±¤Æ¤¿¡©¡×¡ÖÆý¼óÂÐºö¤Ç¤Ê¤ó¤«Ãå¤Æ¤ëµÈÂ¼¤È°ÂÂ¼¤Ç¾Ð¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£