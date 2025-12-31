20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤òÇ®¾§¤¹¤ëAKB48¡Ê»£±Æ¡¦¾®Åç»ËÜ¿¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«

·ëÀ®20¼þÇ¯¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎAKB48¤ÏOG¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤ÈÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£»Ê²ñ¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤Ï¶Ê¾Ò²ðÁ°¤Ë¡Ö¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÅö·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Á¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤­¤Ê¤ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£

Á°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤¬2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅÐ¾ì¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Í­µÈ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£Ãç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈºÆ¤Ó¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£

»Ø¸¶è½Çµ¤«¤é¤Ï¡ÖÍ­µÈ¤µ¤ó¤Î¿´¡¢ÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Í­µÈ¤Ï¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤­¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£

AKB48¤Ï20¼þÇ¯SP¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£