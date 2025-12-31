¡Ú¹ÈÇò¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¤¬AKB48¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÅö·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
·ëÀ®20¼þÇ¯¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎAKB48¤ÏOG¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤ÈÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¡£»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¶Ê¾Ò²ðÁ°¤Ë¡Ö¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÅö·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Á¡¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
Á°ÅÄ¤ÈÂçÅç¤¬2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅÐ¾ì¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£Ãç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈºÆ¤Ó¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
»Ø¸¶è½Çµ¤«¤é¤Ï¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Î¿´¡¢ÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
AKB48¤Ï20¼þÇ¯SP¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£