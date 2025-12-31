¡Ø¹ÈÇò¡ÙÊ¿Ìî»çÍÔ¡õº£ÅÄÈþºù¡¢¡È²ÖÀ²¤ì¡É¥³¥ó¥ÓºÆ²ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶»Ç®¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×
¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¤¬31Æü¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ë½Ð±é¡£Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢SNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Ê¿Ìî¤Èº£ÅÄ¤Ï2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤Î¤ÁÀ²¤ì¡Á²ÖÃËNext Season¡Á¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿Ìî¤¬¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¡£¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤Âº·É¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»Ê²ñ¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¡È²ÖÀ²¤ì¡É¥³¥ó¥Ó¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤Èº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤ÎºÆ²ñ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²ÖÀ²¤ìºÆ²ñ¤â¶»Ç®¡×¡Ö²ÖÀ²¤ì¥³¥ó¥Ó¤ò¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ´¶Æ°¡×¡Ö²ÖÀ²¤ì¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡£
