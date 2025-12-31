¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¢OpenAI¤Ø¤Î225²¯¥É¥ëÄÉ²Ã½Ð»ñ´°Î»
½Ð½ê¡§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥× 2026Ç¯3·î´ü Âè2»ÍÈ¾´ü ·è»»ÀâÌÀ²ñ(2025Ç¯11·î11Æü³«ºÅ)¤ÎÇÛ¿®±ÇÁü
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢OpenAI¤Ø¤Î225²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ´°Î»¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿OpenAI¤Ø¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤¬¡¢³°ÉôÅê»ñ²È¤Ø¤Î¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ´°Î»¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎOpenAI¤ËÂÐ¤¹¤ë»ý³ôÈæÎ¨¤ÏÌó11%¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É2(SVF2)¤òÄÌ¤¸¤Æ75²¯ÊÆ¥É¥ë¤Î½Ð»ñ¤ò4·î¤Ë´°Î»¡£º£²ó¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤ËSVF2¤òÄÌ¤¸¤Æ225²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤òÊÆ¹ñ»þ´Ö12·î26Æü¤Ë´°Î»¤·¤¿¡£±þÊçÄ¶²á¤·Áý³Û¤µ¤ì¤¿³°ÉôÅê»ñ²È¤«¤é¤Î110²¯¥É¥ë¤Î½Ð»ñ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áí³Û410²¯¥É¥ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÎÊ§¤¤¹þ¤ß¤¬´°Î»¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖOpenAI¤¬·Ç¤²¤ë¡¢AGI(ÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½)¤Î¿Ê²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î²¸·Ã¤ò¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éAI¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¡¢¿ÍÎà¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¶¯¤¯¿®¤¸¤Æ¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÀ¤³¦¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
