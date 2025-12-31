¡Ø¹ÈÇò¡ÙNumber_iÊ¿Ìî»çÍÔ¤Î¡È¹âÂ®¥Ñ¥×¥ê¥«¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¡×
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤¬31Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÇILLIT¡¢¡õTEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¤¬¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÎÌÏÍÍ
ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÆÏ¤±¤¿¡£
ILLIT¡¢¡õTEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¤Ï¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤ò¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÆÃ¤ËNumber_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤Ï¹âÂ®¤ÇÍÙ¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤óº£Ç¯¤â¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¥Ñ¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¹âÂ®¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¡Ö¹âÂ®¥Ñ¥×¥ê¥«¤á¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿www¡×¡Ö»çÍÔ¤µ¤ó¤Î¹âÂ®¥Ñ¥×¥ê¥«ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡£
(C)NHK
