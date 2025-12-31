¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛHANA¡õ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢8¿Í¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¡Ö¥Î¥Î¥¬¡×ºÇ½ª¿³ºº¤È½Å¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ö³§¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁª¶Ê¤¬·ã¥¢¥Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤È¤½¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ï¢Â³ÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
HANA¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖROSE¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤«¤é¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤òºÌ¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç´Å³ú¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥é¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢7¿Í¤¬µ¤¹â¤¯ºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÏHANAÃÂÀ¸¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖNG¡×¡¢Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁ´°÷¤È²Î¾§¤·¤¿¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖSAD SONG¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤Ç¡ÖÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì°µ´¬¤Î²Î¾§¡£¡ÖSAD SONG¡×¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇHANA¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¤·¤¿¡£
HANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ²Î¤¦»Ñ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¿³ºº¡ÖNo No Girls THE FINAL¡×¡Ê1·î11Æü¡¿K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÎºÇ¸å¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÎÙ¤ËË¬¤ì¤Æ²Î¾§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È½Å¤Ê¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¡Öµã¤¤¤¿¡×¡Ö³§¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁª¶Ê¤¬·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ë¹æµã¡×¤Ê¤ÉSNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¢¡HANA¡õ¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢8¿Í¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§
HANA¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖROSE¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤«¤é¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤òºÌ¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç´Å³ú¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥é¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢7¿Í¤¬µ¤¹â¤¯ºé¤¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
HANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ²Î¤¦»Ñ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¿³ºº¡ÖNo No Girls THE FINAL¡×¡Ê1·î11Æü¡¿K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÎºÇ¸å¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÎÙ¤ËË¬¤ì¤Æ²Î¾§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤È½Å¤Ê¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¡Öµã¤¤¤¿¡×¡Ö³§¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁª¶Ê¤¬·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ë¹æµã¡×¤Ê¤ÉSNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û