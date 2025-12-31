ÉÊÀîÍ´¡¢µÁÉã¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤Î»à¤òÊó¹ð¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£µÁÉã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬30Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÊÀîÍ´¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤Î»Ñ
ÉÊÀî¤Ï¡Ö12·î30Æü ¸á¸å6»þ45Ê¬º¢¡¢Éã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»ä¤ò¸«¼Î¤Æ¤º¡¢µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡Ù¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÁÓÃæ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡¦¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÊÒ²¬¤µ¤ó¤Ï 1944Ç¯1·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1960Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ØÀÄ½Õ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¡£°ÌòÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÉÊÀî¾±»Ê¡¢µÁÉã¤Î»à¤òÊó¹ð
¢¡ÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
