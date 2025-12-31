¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛM!LK¡¢¸Ó»Ñ¤Ç±ð¤ä¤«¥À¥ó¥¹ ºäËÜÅßÈþ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¤¬¡×¡Ö²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÈþ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û²Î¼ê¤ÎºäËÜÅßÈþ¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤È¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¤³¤ÎÆü¡¢M!LK¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÑÛ¡¹¤·¤¤¸Ó»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ëºäËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»±¤äÉÛ¡¢Àð»Ò¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²ÚÎï¤ËºÌ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÈÅÄ¿Î¿Í¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤È±ð¤ä¤«¤Ê¥½¥í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬ºäËÜ¤Ë¤½¤Ã¤È»±¤òº¹¤·½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤âÈþ¤·¤¤¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤Î¾ð·Ê¤ò¡¢É½¾ð¤È¥À¥ó¥¹¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºäËÜ¤¬M!LK¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¤¬¡×¡Ö²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÈþ¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¢¡M!LK¡¢¸Ó»Ñ¤Ç¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×À¤³¦´ÑÉ½¸½
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
