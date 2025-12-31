¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¥Æ¥ì¥Ó¶¦±é AKB48¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡õ¸½ÌòÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¶»¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÀÄ½Õ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛAKB48¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¤é¡Ö¹ÈÇò¡×¤ÇAKB¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
AKB48¤Ï¡¢¸½ÌòÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤¬½¸·ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿AKB48¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡ÖÁ°ÅÄ¡¢ÂçÅç¤¬2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅç¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìºòÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤È¤¤¤¦ÄÉµÚ¤Ë¤â¾Ð´é¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê4¶Ê¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¡£¿Í¿ô¤ò³è¤«¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡ÖAKB¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¡Ö20¡×¤ÎÊ¸»ú¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¥»Ò¤Î¶¦±é·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö2025Ç¯¤Ë¤³¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤ÁÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë´¶¤¸¤¬AKB¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¹¥¤¡×¡Ö°áÁõ¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖAKB¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÀÄ½Õ¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¡ØÎø¥Á¥å¥ó¡Ùµ®½Å¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
