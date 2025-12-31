anan½é¤Î³¤³°½ÅÈÇ¤â¡ª PLAVE¤¬¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯
¡Øanan¡ÙÁÏ´©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Öanan AWARD¡×¡£10·î15Æü¤ËGinza Sony Park¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Öanan AWARD 2025¡×¤è¤ê¡¢PLAVE¤Î´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼ø¾ÞÍýÍ³
anan award 2025
2024Ç¯12·î¡¢ÆüËÜ½é»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿ËÜ»ï¤Ï³¤³°¼õÃíÊ¬¤ÎÉÊÀÚ¤ì¾õÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢anan½é¤Î³¤³°½ÅÈÇ¡£2025Ç¯2·î¡¢10·îÈ¯Çä¤ÎÅÐ¾ì¹æ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¾Þ¤ò¤ªÂ£¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Ìö¿Ê
2023Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëPLAVE¡£2025Ç¯6·î¤ËÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ìö¿ÊÃæ¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡£anan¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤ËÆüËÜ½é»£¤ê²¼¤í¤·¤¬¼Â¸½¡£2025Ç¯2·î¡¢2²óÌÜ¤Î¤´ÅÐ¾ì»þ¤Ï½éÆ°Çä¤ê¾å¤²100ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£
¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ê³èÌö¤«¤é¡Öanan AWARD 2025 ¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¡£Á´°÷¥¹¡¼¥Ä¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¯¥¥á¤¿°áÁõ¤Ç¤³¤³¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎYEJUN¡Ê¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¡×¤ÎÀ¼¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡ÖPLAVE¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËÀ¼¤òÂ·¤¨¤ë5¿Í¡£¼õ¾Þ¤ËÇï¼ê¤·¤Æ´î¤Ó¡¢NOAH¡Ê¥Î¥¢¡Ë¤µ¤ó¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£EUNHO¡Ê¥¦¥Î¡Ë¤µ¤ó¤Ï¼ê¤ò¸å¤í¤ËÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï2025Ç¯6·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤±¤ÆBAMBY¡Ê¥Ð¥ó¥Ó¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
HAMIN¡Ê¥Ï¥ß¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»¨»ï¤Ç½é¤á¤ÆÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿anan¤µ¤ó¤«¤é¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËBAMBY¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯ÈôÌö¤òÀÀ¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥íÉ½»æ¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆananÊÔ½¸Éô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊYEJUN¤µ¤ó¡Ë¡£¡Ö³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊNOAH¤µ¤ó¡Ë¡£¡Ö½éÉ½»æ¤ÇÃå¤¿¹õ¥¹¡¼¥Ä¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊBAMBY¤µ¤ó¡Ë¡£¡ÖÊÔ½¸Éô¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ø¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤´°§»¢¤·¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤è¤ê¤âÆüËÜ¸ì¤¬¾åÃ£¤·¤¿¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊEUNHO¤µ¤ó¡Ë¡£¡Ö3²ó¤âÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«5¿ÍÁ´°÷¤Ç¥½¥íÉ½»æ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹!!¡×¡ÊHAMIN¤µ¤ó¡ËPLAVE
¥×¥ì¥¤¥Ö¡¡2023Ç¯3·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢K-POP¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¡¦¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Ô¤¦Í¥¤ì¤¿²»³ÚÀ¤ä¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê±é½Ð¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢2025Ç¯6·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£11·î1¡¦2Æü¤Ë¤Ï½é¤ÎÆüËÜÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ⒸVLAST
anan 2477¹æ¡Ê2025Ç¯12·î26ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê