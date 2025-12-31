¼ê»ý¤Á¥³¡¼¥È¤¬¡Ö¾¯¤Ê¤¤Åê»ñ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¡×´ÊÃ±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¼ê»ý¤Á¥³¡¼¥È¤¬¡Ö¤Þ¤¿¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡× ½Å¤ÍÃå¤È¾®Êª»È¤¤¤Î¼ÂÎã½¸
¡ÖËèÆüÆ±¤¸¥³¡¼¥È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÈ¤«¤µ¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃåËÄ¤ì¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë·ù¡×¡£ É¬Í×¤Ê¤Î¤Ïº£¤¢¤ë¼ê»ý¤Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÁõ¤¤¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡Ö¾®¤µ¤Ê¹©É×¡×¡£
¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¤âÃ¦¤¤¤Ç¤â¤µ¤Þ¤Ë¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤òÁàºî¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎË¡Â§¡¢Â¸µ¤ä¼ê¸µ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤ÎËä¤áÊý¤Þ¤Ç¡£ ÌÀÆü¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÁ¯ÅÙ¤ò¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Ö¼ê»ý¤Á¤Î¥³¡¼¥È¤¬²Ä°¦¤¯²½¤±¤ë¡×¤Ò¤È¹©É×
Ãå¤Ê¤ì¤¿¥³¡¼¥È¤â²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¥«¥é¡¼¥°¥í¡¼¥Ö
¥«¥é¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¼ê¤ò±£¤¹¡×¤³¤È¤ÇÃå¤Ê¤ì¤¿¥³¡¼¥È¤âÊÌ´é¤Ë¡£·¤¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤Ç¼êÀè¤Ë¸ú¤«¤»¤ë¤È¿·Á¯¡£ÃåË°¤¤¬¤Á¤Ê¹õ¤ä¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥³¡¼¥È¤ËÀê¤á¤ë¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤ÎÊ¬ÎÌ¤â¡¢¸ú¤«¤»¤ë¾ì½ê¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¡Ö¥³¡¼¥È¤¢¤ê¡¦¤Ê¤·¤É¤Á¤é¤â»÷¹ç¤¦¡×½Å¤ÍÃå
¤à¤·¤í½Å¤Í¤¿Êý¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¡Ö¥¿¡¼¥È¥ë¤É¤¦¤·¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡×
¹©É×¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¡×¡£¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤ÎÃ¸¤¯¤Æ´Å¤¤ÇÛ¿§¤â¡¢¼ó¸µ¤Ë¾¯¤·Çò¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¿§¤¬¡ÖÉâ¤«¤º¤Ë¤Ê¤¸¤à¡×¡£¤æ¤ë¥Ë¥Ã¥È¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤»¤ë¤Î¤Ë¤â¡¢Ãæ¤Ë¥¹¥ê¥à¤Ê¥¿¡¼¥È¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£
ÃÈ¤«¤¯¤Æ¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¡×¥¢¥¦¥¿¡¼¤É¤¦¤·¤Î½Å¤ÍÃå
±£¤ì¤ëÌÌÀÑ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥é¥¤¥À¡¼¥¹
¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¸¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸ú¤¤¤¿Â¸ºß´¶¤Î¶¯¤¤¥é¥¤¥À¡¼¥¹¤Ï¡¢¾å¤«¤é¥³¡¼¥È¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¾þ¤êµ¤¤Î¤¢¤ë¹õ¡×ÄøÅÙ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Ë¡£Ã¦¤¤¤Ç¤â¥Ï¡¼¥É¤Ë¸«¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥â¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥¯¤ÇÈ´¤±´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¡£
