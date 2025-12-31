¡Ú¹ÈÇò¡ÛHANA¢ª¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡È»ÕÄï¡É¶¦±é¼Â¸½¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÇ®¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¿À¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷À7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤È¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê27¡Ë¤Î¶¦±é¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡NANA¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖNo¡¡No¡¡Girls¡×¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢4·îÈ¯Çä¤Î¡ÖROSE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡È»Õ¾¢¡É¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¤È¤â¤Ë¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡HANA¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂ³¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤â¡ÖNG¡×¡ÖSAD¡¡SONG¡×¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¡ÖSAD¡¡SONG¡×¤Ç¤ÏHANA¤È¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖHANA¤«¤é¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÏÇ®¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖHANA¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤Îµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊÍÍ¡ªHANA¤È¥³¥é¥Ü¡ªµã¤¯¡ª¡×¡ÖHANA¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Êµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖHANA¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥³¥é¥Ü¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖHANA¢ª¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÎ®¤ì¿À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£