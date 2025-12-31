°æ²¬°ìæÆ¡¡¤Ê¤¼¡Ö°æ¾åÂó¿¿¡×¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡©¡Ö°ìÅÙ¤¯¤é¤¤ÅìµþD¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£(¥Ù¥Í¥º¥¨¥é)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÄÌ»»13ÅÙÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¶½¹ÔÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¤«¤é7¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤ÇWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé11°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê24¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ò4²ó2Ê¬42ÉÃKO¤ÇÇË¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Å¾µé½éÀï¤Ë²÷¾¡¤·¡¢°æ²¬¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤¿Ì¾Á°¤Ï¡Ö°æ¾åÂó¿¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¡¢·§ËÜ¤Ëµ¢¤ëÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ°æ²¬Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿ÄéÀ»Ìé¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£Âç¶¶²ñÄ¹¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Âó¿¿¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥ê¥ó¥°¾å¤Î°æ²¬¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼Äé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âó¿¿¤Ê¤Î¤«¡£»î¹ç¸å¡¢°æ²¬¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤¯¤é¤¤Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡ÖËÍ¸Ä¿Í¤À¤±¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÁ´ÉôËä¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡£º£¸½¼Â¤Ë¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë»Ä¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢»î¹çÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âÂ¿Ê¬¤½¤ì¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âÃæÃ«Áª¼ê¤È¾°ÌïÁª¼ê¤¬¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¤ä¤ëÃæ¤ÇÂó¿¿Áª¼ê¤È¡Ä¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â»Ä¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤éÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë°æ¾å¿Ø±Ä¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡¢¤Ê¤é¤ÐÂó¿¿¤È¡Ä¡£
¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾å¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¶½¹Ô¡É¤È¤Ê¤ë¡£°æ²¬¤Î°ìÀï¤Çº£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£2026Ç¯¡¢¾°ÌïVSÃæÃ«¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·²Íº³äµò¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä¡¦µÈÎÉ¤Î±¿Ì¿¤âÆ°¤½Ð¤¹¡£