¡Ú¹ÈÇò¡Û¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¡12Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Ç¡Ö²ø½Ã¡×¡Ö¿·ÊõÅç¡×ÈäÏª¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë»³¸ý¤ÏÀä¶«¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡Ö²ø½Ã¡×¡Ö¿·ÊõÅç¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£º£²ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¡£¡×¤«¤é¡Ö²ø½Ã¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦»³¸ý°ìÏº¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ªËÍ¤¿¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ª2025Ç¯¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö¿·ÊõÅç¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¡¢ºÆ¤ÓÀä¶«¤·¤¿¡£
¡¡¤¦¤ÄÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¤Ï¡¢½Ð±é¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤Ç2Ç¯´ÖµÙ¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¶Ê¤¬²ø½Ã¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î¶Ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤¯¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²»³Ú¤Î¿ÀÍÍ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£