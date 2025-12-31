£×£Â£Á²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¤¬Î¾¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡°æ²¬°ìæÆ¤Î°æ¾åÂó¿¿Àï´õË¾¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡©¡¡£Ó£Î£Ó¡Ö¤Þ¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµéÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤ÈÊ¨¤¯
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£¹°Ì¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬¡¢Æ±£±£±°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡Ë¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡á¤Ë£´²ó£²Ê¬£´£²ÉÃ¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤Ï¡¢£×£Â£Á²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¤È£×£Â£Ã²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¤¬²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¡£»î¹ç¸å¡¢°æ²¬¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾¯¤·µ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Â¿Ê¬ËÜ¿Í¤Ï¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°æ¾åÂó¿¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È£×£Â£Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£×£Â£Ã²¦¼Ô¤Ë¡ÈÄ©Àï¾õ¡É¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¡Ö²ñ¾ì¤ËÄéÀ»ÌéÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡×¤È°æ²¬¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ·Ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬Äé¤òÂª¤¨¤¿¡£¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Äé¤ÏÎ¾¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°æ²¬¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄéÁª¼ê¤È¤âÀï¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Î¾¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤Ï°æ¾åÂóËáÁª¼ê¤È¡£ÍèÇ¯£µ·î¡¢°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÃæÃ«¡Ê½á¿Í¡ËÁª¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¤½¤³¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡ÖÄéÀ»Ìé¤ÎÎ©¾ì¤ï¤¤¡ª¥¤¥äÂó¿¿Àï¸«¤¿¤¤¤±¤É¡×¡ÖÄéÀ»Ìé¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°æ¾åÂó¿¿ÁÀ¤¤¤«¾Ð¾Ð¡×¡Ö°æ²¬£ö£ó°æ¾åÂó¿¿¡¡°æ²¬£ö£óÄéÀ»Ìé¡¡¤É¤Ã¤Á¤â¸«¤¿¤¤¤Í¤§¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÍèÇ¯¥É¡¼¥à¤ÏÂó¿¿Áª¼ê¤«¡©ÄéÀ»ÌéÁª¼ê¤«¡ª¡©¤Þ¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµéÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£