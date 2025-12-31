Ãù¶â¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤50Âå¤ÎÆÈ¿È¼Ô¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤È¤Ï¡©
Ï·¸å¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤À¡Ä¡Ä¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¤ÈÉÔ°Â¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÏ·¸åÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤ÆÈ¿È¼Ô¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¸ÉÆÈ»à¡×¤ä¡Ö¸ÉÎ©»à¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤é¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀ¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º¤Ï·ò¹¯´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ë
°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·ò¹¯ÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÎ¤ò·ò¹¯¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦½Ü¤Î¿©ºà¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤ë
¡¦¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤ÆÂ¹ø¤¬¼å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤äÅ¬ÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦
¡¦Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉÂµ¤¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¡¦ÂÐ½è¤¹¤ë
¡¦½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¼è¤ê¡¢Èè¤ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤
¢§¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë
¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£Ãù¶â¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤ä¼ñÌ£¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤µ¤Û¤É¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤â¸òÎ®¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë²¿¤«¤òÄó¶¡¤·¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ÆÀÚ¤ä½õ¤±¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¥®¥Ö¡¦Í¿¤¨¤ë¡×Àº¿À¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë
ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢65ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤ëÍ½Äê¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬µ¬Â§Àµ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤ê¡¢´ØÏ¢Ê¬Ìî¤Ë¶½Ì£¤¬¸þ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¸Ê¤òËá¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤½¼¼Â´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡¢¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
Q¡§50Âå¸åÈ¾½÷À¡ÊÆÈ¿È¡Ë¡£¸ÉÎ©»à¤ÎÉÔ°Â¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö50Âå¸åÈ¾½÷À¡ÊÆÈ¿È¡Ë¡¢²ñ¼Ò°÷¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤ÏÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤ÆÈ¿È¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ï¡¢¸ÉÆÈ»à¡¦¸ÉÎ©»à¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãù¶â¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤ÊËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆ¿Ì¾´õË¾¡¦Ãù¶â³Û500Ëü±ß¡Ë
A¡§º£¤Î¤¦¤Á¤«¤é·ò¹¯´ÉÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÆ¯¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¸ÉÆÈ»à¤ä¸ÉÎ©»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤ªµ¤»ý¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤´Î¾¿Æ¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤Ê¤¤ÆÈ¿È¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤é¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀ¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
