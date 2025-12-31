Q. ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂç³¢Æü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© °Õ³°¤Ê¥¿¥Ö¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆþÍá¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ªÀµ·î¡¦»°¤¬Æü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö6¤Ä¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢½»¤àÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂç³¢Æü¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï±ïµ¯¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤®¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë»þ¤ËÊ¡¤òÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£²¿¤Îº¬µò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÎÆþÍá¤âÈò¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÀÎ¤«¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤ä´·½¬¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÇ¯±Û¤·¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¤ÆÆþÍá¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:Ãæ»³ ¤ß¤æ¤¡Ê´§º§Áòº× ¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡Ú²èÁü¡Û¤ªÀµ·î¡¦»°¤¬Æü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö6¤Ä¤Î¥¿¥Ö¡¼¡×
Q. ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¡©¡ÖÂç³¢Æü¤«¤é¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
A. Ç¯¤Þ¤¿¤®¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö±ïµ¯¤¬°¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÇ¯¤ÎÅò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢¤ªÅò¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤éº£Ç¯°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤½¬´·¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÀÎ¤«¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤ä´·½¬¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÇ¯±Û¤·¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÈò¤±¤ÆÆþÍá¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:Ãæ»³ ¤ß¤æ¤¡Ê´§º§Áòº× ¥¬¥¤¥É¡Ë)