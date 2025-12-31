Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦¿ÍÉ¬¸«¡ª ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¤«¤é¸«Ä¾¤·
ÎáÏÂ7Ç¯6·î¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Î²þÀµ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀË¡Î§¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²þÀµ¤Î1¤Ä¤¬¡¢Æ¯¤¤¹¤®¤ë¤ÈÇ¯¶â¤Î°ìÉô¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¡Ë¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇAll About¥Þ¥Í¡¼¥¬¥¤¥É¤Î¼ò°æÉÙ»Î»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î´ð½à³Û¤Ï51Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯4·î¤«¤é62Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯¶â¤ò¸º¤é¤µ¤ì¤º¤ËÆ¯¤±¤ë¼ýÆþ¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û¤È¤µ¤ì¤ë17Ëü5000±ß¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²þÀµÁ°¡§
¡Ê´ð½à³Û¡Ë51Ëü±ß¡Ý¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë17Ëü5000±ß
¡á¡Ê·îµë¡Ë33Ëü5000±ß
²þÀµ¸å¡§
¡Ê´ð½à³Û¡Ë62Ëü±ß¡Ý¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë17Ëü5000±ß
¡á¡Ê·îµë¡Ë44Ëü5000±ß
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²þÀµ¸å¤Ï¡¢·îµë44Ëü5000±ß¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¶â¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤º¡¢Ëþ³Û¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
60ºÐ°Ê¾å¤Ç·îµë¤¬45Ëü±ß¤ËÆÏ¤¯¿Í¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ìò°÷¥¯¥é¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²þÀµ¸å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥·¥Ë¥¢¤¬¡¢Ç¯¶â¤ò¸º¤é¤µ¤ì¤º¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÇÄ´À°¡Ê»ÙµëÄä»ß¡Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶âÉôÊ¬¡Ë¤Ï¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê³Î¼Â¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙ¡¢Ä´À°¤µ¤ì¤¿Ê¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢¾Íè¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
60ºÐ°Ê¾å¤ÇÆ¯¤¯¥·¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤¿¤éÇ¯¶â¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¡¢À¸³èÈñ¤Î³ÎÊÝ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Áª¤Ù¤ëÆ¯¤Êý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë²þÀµ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹Í¡§ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¸¡§¼ò°æ ÉÙ»Î»Ò¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÖÆü·Ð¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¡ÖÆü·Ð¥Þ¥Í¡¼¡×ÉûÊÔ½¸Ä¹ÎòÇ¤¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢ÄêÇ¯¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤óÅê»ñBOOKÅù¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¦ÊÔ½¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£2006Ç¯¤Ë¤ª¶âÀìÌç¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²óÍ·¼Ë¡×¤òÁÏ¶È¡£¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
(Ê¸:¼ò°æ ÉÙ»Î»Ò¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë)
À©ÅÙ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇAll About¥Þ¥Í¡¼¥¬¥¤¥É¤Î¼ò°æÉÙ»Î»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î²þÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ð½à³Û¤¬51Ëü±ß¤«¤é¡¢62Ëü±ß¤Ëºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ç¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ëºÝ¡¢µëÍ¿¡Ê¾ÞÍ¿´Þ¤à¡Ë¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê·î³Û¡Ë¤Î¹ç·×³Û¤¬°ìÄê´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬°ìÉô¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯¶â¤ò¸º¤é¤µ¤ì¤º¤ËÆ¯¤±¤ë¼ýÆþ¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶â¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×·îµë¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¡©¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î·îµë¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢Ç¯¶â¤ò¸º¤é¤µ¤ì¤º¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û¤È¤µ¤ì¤ë17Ëü5000±ß¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²þÀµÁ°¡§
¡Ê´ð½à³Û¡Ë51Ëü±ß¡Ý¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë17Ëü5000±ß
¡á¡Ê·îµë¡Ë33Ëü5000±ß
²þÀµ¸å¡§
¡Ê´ð½à³Û¡Ë62Ëü±ß¡Ý¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë17Ëü5000±ß
¡á¡Ê·îµë¡Ë44Ëü5000±ß
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²þÀµ¸å¤Ï¡¢·îµë44Ëü5000±ß¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¶â¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤º¡¢Ëþ³Û¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
60ºÐ°Ê¾å¤Ç·îµë¤¬45Ëü±ß¤ËÆÏ¤¯¿Í¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ìò°÷¥¯¥é¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²þÀµ¸å¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥·¥Ë¥¢¤¬¡¢Ç¯¶â¤ò¸º¤é¤µ¤ì¤º¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÇÄ´À°¡Ê»ÙµëÄä»ß¡Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶âÉôÊ¬¡Ë¤Ï¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê³Î¼Â¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙ¡¢Ä´À°¤µ¤ì¤¿Ê¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢¾Íè¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
60ºÐ°Ê¾å¤ÇÆ¯¤¯¥·¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤¿¤éÇ¯¶â¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¡¢À¸³èÈñ¤Î³ÎÊÝ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Áª¤Ù¤ëÆ¯¤Êý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë²þÀµ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹Í¡§ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¸¡§¼ò°æ ÉÙ»Î»Ò¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÖÆü·Ð¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¡ÖÆü·Ð¥Þ¥Í¡¼¡×ÉûÊÔ½¸Ä¹ÎòÇ¤¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢ÄêÇ¯¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤¢¤ë¤¸¤ã¤óÅê»ñBOOKÅù¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¦ÊÔ½¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£2006Ç¯¤Ë¤ª¶âÀìÌç¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²óÍ·¼Ë¡×¤òÁÏ¶È¡£¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
(Ê¸:¼ò°æ ÉÙ»Î»Ò¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë)