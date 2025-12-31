¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¡×¤È»×¤¦50Âå¤Û¤É¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£ÏÂÅÄ½¨¼ù¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡ÖÏ·¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎËöÏ©
¡Ö¼«Ê¬¼´¤ÇÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢50Âå¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¡×¤Ç¤¹¡£
30Âå¡¢40Âå¤Îº¢¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤ÎÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È²áµî¤Î±É¸÷¤Ë¤¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤òÂç¤¤¯Ë¸¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø50ºÐ¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë ¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¡Ù¡ÊÆüÅì½ñ±¡ËÜ¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢50Âå¤¬º£¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ù¤¡ÖÏ·¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë³Ð¸ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤ä¿©Íß¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ò¼«³Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤À30Âå¡¢40Âå¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¼«Ê¬¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢48ºÐ¤«¤é¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥·¥ç¡¼¥·¥ãÀèÀ¸¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¡¢¤³¤ì°Ê¾åºÐ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¿Í¤è¤êºÐ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤ËÏ·¤¤¤¬Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤è¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Þ¤¹¡£Ï·¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
50Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢²¿¤«¤òÄü¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò¼«³Ð¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢Èá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï·¤¤¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤ÈÃ£´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÈâ¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¾Ï¤Ç¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ê¤¨¤òÇ§¤á¡¢Æ»¶ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ª¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤ÐÁÇÄ¾¤ËÊäÄ°´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÊäÄ°´ï¤òµñÈÝ¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Ü¥±¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¹ø¤¬¼å¤Ã¤Æ¡¢Êâ¹Ô¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ó¤äÊâ¹ÔÊä½õ´ï¤ËÍê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤é¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Å¾ÅÝ¡¦¹üÀÞ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¿²¤¿¤¤ê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êâ¤¯¤Î¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³°¤Ë¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÊâ¹Ôº¤Æñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤Îµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÍÌ¾¤Ê²»³Ú²È¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤«¤é¼¡¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡ÊµÙ·Æ¡Ë¤Þ¤ÇÇ¢¤¬¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¥à¥Ä¤ò¤¹¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð°ìÂç·è¿´¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤Ê¤Î¤«¤ÈÇï»ÒÈ´¤±¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±éÁÕ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¸½Ìò¤Î²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿Í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÊª»ö¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸ø¶¦¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÍê¤ì¤Ð¹âÎð¼Ô¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸îÉéÃ´¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È´è¤Ê¤ËµñÈÝ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²á¾ê¤Ê¼«Âº¿´¤äæ·ÃÑ¿´¤ò¼Î¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢À¸³è¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢µ¤Ê¬¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º¤Æñ¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ê¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¼´¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¡¢Æ»¶ñ¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤ËÍê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ÀÆð¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Ï·¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ê¤¨¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¾å¼ê¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤äÀ¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡ÖÏ·¤¤¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ç½ÎÏ¤äÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ³¤±¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤à¡£Ä¹Ç¯¹âÎð¼Ô¤ò¿Ç¤Æ¤¤¿»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Ë¤«¤Ê¹âÎð´ü¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¼«¿È¤â¡Öº£¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
40ºÐ¤Îº¢¤Ï¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¡Ö¤Þ¤ÀÊª½ñ¤¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö60ºÐ¤Î¼«Ê¬¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄêÇ¯¤Î¤Ê¤¤¿¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢40ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ëº£¤ò°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆÃÊÌ¤ËºÐ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é80ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï»×¤¦¤Û¤ÉÍ½Â¬²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¾½Ð·ì¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢µÕ¤Ë¤È¤â¤ËÀµ¾ïÃÍ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç¾½Ð·ì¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢60ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂ®¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤òÈá´Ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢º£¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î°Õ¼±¤¬Ä¹¼÷»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¡¢50Âå¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¹½¤¨¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î½ñÀÒ¤Î¼¹É®¼Ô¡§ÏÂÅÄ½¨¼ù ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1960Ç¯Âçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1985Ç¯ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£
ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê¡¢Ï·¿Í²Ê¡¢¿À·ÐÆâ²Ê¤Ë¤Æ¸¦½¤¡¢¹ñÎ©¿å¸ÍÉÂ±¡¿À·ÐÆâ²Ê¤ª¤è¤ÓµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¡¢¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤Ç¤¢¤ëÍáÉ÷²ñÉÂ±¡¤ÎÀº¿À²Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡¢°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¦Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¢ Î©Ì¿´ÛÂç³ØÀ¸Ì¿²Ê³ØÉôÆÃÇ¤¶µ¼ø ¡£(Ê¸:ÏÂÅÄ ½¨¼ù)
