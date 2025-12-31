Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬2025Ç¯¤ËÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï146²ó¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
27Æü¤È28Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯Ãæ¹ñÂÎ°é¶ÉÄ¹²ñµÄ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬º£Ç¯31¶¥µ»¤Ç146²óÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
º£Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÎÂÎ¼Á¤Î¡Ö¹ç³Ê¡×Î¨¤Ï84¡¥9¡ó¤È¡¢2020Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0¡¥8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£¤è¤¯±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï38¡¥52¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
Âè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÎ°é»º¶È¤ÏÇ¯´Ö10¡¥3¡ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢À¸»º³Û¤ÏÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ11¡¥6¡ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç3811²¯¸µ¡ÊÌó8Ãû3842²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢»º¶È¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÇ¯´Ö26¡¥6¡ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³ÈÂç¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï9800²¯¸µ¡ÊÌó21Ãû5600²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë