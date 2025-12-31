¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹ÅþÍè¤«¡¢¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×¿·¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ï¡Ö¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹ÅþÍè¤«¡©¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥±¥í¥í·³Áâ¡×¤Î¿·¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¡Ø¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Æó¼¡¸µ¥ª¥¿¥¯¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯¤ÈÄ¹¤¯Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Å¤¤ºîÉÊ¤¬ÆÍÁ³Éü³è¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ø¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡Ù¤¬¡Ø¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥ÉÊÔ¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤ä¡¢¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ tri¡¥¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºOVA¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈ¯É½Åö»þ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬´üÂÔ¤È´î¤Ó¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è26Ç¯¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢Ä¶¸Å»²ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥±¥í¥í·³Áâ¡Ù¤¬26Ç¯½©¤Ë´°Á´¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤òÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¿·¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Ï´°Á´¥ê¥á¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âµì¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¼Í¥¿Ø¤âÂçÉý¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µì¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸¶ºîÌ¡²è¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¾å¤Î²þÊÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¸¶ºîÌ¡²è¤ÎÅ¸³«¤Ë±è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥±¥í¥í·³Áâ¡Ù¤Ï1999Ç¯4·î¤ËÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤Ç¡¢2004Ç¯¤Ëµì¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ÃÏµå¿¯Î¬¤ò¤â¤¯¤í¤à¥«¥¨¥ë·¿±§Ãè¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¡¢¿ÍÎà¤È¶¦¤ËÃÏµå¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£Æ±ºî¤Ë¤ÏËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥Í¥¿¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤Î¤¿¤á¤ËÃÏµå¿¯Î¬¤¹¤éÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ë¡£¸¶ºî¼Ô¤ÎµÈºê´Ñ²»»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤í¤¦¡£Æ±ºî°Ê³°¤Ë¤â¡Ø¤±¤â¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·°ìÌÜ¸«¤ÆºîÉ÷¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï´Ñ»¡´ã¤¬±Ô¤¤¾Úµò¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öµì¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸¶ºîÌ¡²è¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÉý¤Ê²þÊÑ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ìÁ´ÂÎ¤¬¤è¤ê»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤ä¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢À©ºî¿Ø¤Î¡ØËâ²þÂ¤¡Ù¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢À¼Í¥¿Ø¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÁ°½Ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢µì¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤â¤¹¤Ç¤Ë¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢À¤Âå¸òÂå¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬²á¤®¤¿¡£¸½¾õ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ïµì¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÉ´ÏÃµ¬ÌÏ¤Ç°ìµ¤¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï1¥¯¡¼¥ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¾Ç¯ÄøÅÙ¤ÎÊüÁ÷¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Í¥¿Ø¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢25Ç¯¤È¤¤¤¦»þÂå¤ËÀ©ºî¤¹¤ë°Ê¾å¡¢À©ºî¿Ø¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡ØÃ×»àÎÌ¡Ù¤Î¿·À¤Âå¥¬¥ó¥À¥à¥Í¥¿¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë