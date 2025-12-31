¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡×²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÆÁÅç»ÔÎ©¤Î¼é¸î¿À¤¬²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£Â¿¤¯¤Î±þ±ç¤Ë¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡ÏÀ»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë£³¡Ý£± ÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë¡¿12·î31Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
¡¡12·î31Æü¤ËÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î£²²óÀï¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£ÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë¤ÏÀ»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ÈUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤ÇÂÐÀï¡£25Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢34Ê¬¤ËDFÇðÌÚÍ¥°ìÏ¯¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë£²¼ºÅÀ¤·¡¢£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©¤ÎGKÍû¥Ï¥½¥ó¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇðÌÚ¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁ°È¾¤òÎÉ¤¤·Á¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ß¤ó¤ÊÈè¤ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢½¸Ãæ¤¬¾¯¤·ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤±¤Ã¤³¤¦Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÊ³Æ®¤â¾Î¤¨¤ë¡£
¡¡º£Æü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢Íû¤Î²ÈÂ²¤ä´Ú¹ñ¤«¤é·»¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤ä´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ë¡¢Íû¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÁ°¤ÇÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼ºÅÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤ó¤É¤¤»þ¤Ç¤â¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤äÂ¾¤ÎÃç´Ö¤â¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼é¸î¿À¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Éé¤±¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬»Ä¤ê£²ËÜ¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤¤¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿°¤ò³ú¤à¡£
¡¡Â´¶È¸å¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£Íû¤Ï¡Ö¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤â¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¹ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËJ¥ê¡¼¥°¤òÌÜ¤¶¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü²ÌîÉöÌï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
取材・文●河野正三郎(サッカーダイジェストWeb編集部)
