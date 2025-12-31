¡Ú¹ÈÇò¡ÛAKB48¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG»²²Ã¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈ¾¿ô¤¬¥Þ¥Þ¤Ê¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëAKB48¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤È¤¤¤¦Â´¶ÈÀ¸8¿Í¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡É¤¢¤Ä¤æ¤¦¡É¤³¤ÈÁ°ÅÄ¡õÂçÅç¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡É¤¢¤Ä¤æ¤¦¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤½¤í¤Ã¤¿¡ªÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î»Ñ
¡¡AKB48¤é¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Î4¶Ê¤ò¡Ö20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¡£OG¤¿¤Á¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÁ°ÅÄ¡¢ÈÄÌî¡¢Ê÷´ß¡¢ÂçÅç¤¬»äÀ¸³è¤Ç¤Ï»Ò¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö»äÀ¸³è¤ÏÈ¾¿ô¤¬¥Þ¥Þ¤Ê¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¤è¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡ª±Æ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª¥Û¥ó¥È¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ°¤¤Î¥¥ì¤âÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æº£¤Ç¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëAKB48¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤È¤¤¤¦Â´¶ÈÀ¸8¿Í¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡É¤¢¤Ä¤æ¤¦¡É¤³¤ÈÁ°ÅÄ¡õÂçÅç¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡É¤¢¤Ä¤æ¤¦¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤½¤í¤Ã¤¿¡ªÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î»Ñ
¡¡AKB48¤é¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Î4¶Ê¤ò¡Ö20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¡£OG¤¿¤Á¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£