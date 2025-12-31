¡Ú¹ÈÇò¡ÛÀ±Ìî¸»¡¡À»ÃÏ¤Ç¡È¥Þ¥ê¥ª¥¸¥ã¥ó¥×¡ÉÏ¢È¯¡¡ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡ÖÁÏÂ¤¡×ÈäÏª
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À±Ìî¸»¡Ê44¡Ë¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡ÖÁÏÂ¤¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×35¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¤Î¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤«¤é¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤Îºî¶Ê²È¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò±éÁÕ¡£²¿ÅÙ¤â¡È¥Þ¥ê¥ª¥¸¥ã¥ó¥×¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿Ìî³°¤ÇÇ®¾§¡£¥²¡¼¥à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÐ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£