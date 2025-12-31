½¬¶áÊ¿»á¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤Ø·è°ÕÉ½ÌÀ¡¡¿·Ç¯·Þ¤¨¤ë½Ë¼¤Ç
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï31Æü¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½Ë¼¤Ç¡ÖÎ¾´ß¡ÊÃæÂæ¡ËÆ±Ë¦¤Î·ì¤Ï¿å¤è¤ê¤âÇ»¤¯¡¢ÁÄ¹ñÅý°ì¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÂç¶É¤ÏË¸¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤Ø¤Î·è°Õ¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¹³ÆüÀïÁè¤ÈÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¡×¤òÀ¹Âç¤ËµÇ°¤·¡¢Ãæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤ÊÉü¶½¤ØÎÏ¤ò·ë½¸¤µ¤»¤¿¤È»ØÅ¦¡£´ÏºÜµ¡¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÈ¯¿Ê¤µ¤»¤ëÅÅ¼§¼°¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¡Ê¼Í½Ðµ¡¡Ë¤òÃæ¹ñ¶õÊì¤Ç½éºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖÊ¡·ú¡×¤Î½¢Ìò¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£