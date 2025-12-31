YOSHIKI¡¡Ìîµå¤¬¡ÖÀ¨¤¤¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¤Ã¤«¤±ÌÀ¤«¤¹¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡õ»³ËÜ¤È¤Î3S¤ÎÎ¢ÏÃ¤â
¡¡X JAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü2025¡×¤Ë½Ð±é¡£Ìîµå¤¬À¨¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡YOSHIKI¤Ï2024Ç¯4·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤ÇÊÆ¹ñ¹ñ²Î¤ò¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ÇÎ¾Áª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯Ä¾Á°¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤¹¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿Î¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿YOSHIKI¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢·ë¹½¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢¤½¤Î¸å´ÑÀï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°ÊÍèÀ¨¤¤¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡Ö¸«¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤ÈÂè5ÂÇÀÊ¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»î¹ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬6¡½2¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£