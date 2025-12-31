¡Ú¹ÈÇò¡ÛÀ±Ìî¸»¡Ö°ìÀ¸¤ËÍ·¤Ü¤¦¡ª¡×¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤«¤é¡ÖÁÏÂ¤¡×ÈäÏª¡¢¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î´î¤Ó¡×¤òÉ½¸½
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ±Ìî¸»¤¬¡¢µþÅÔ¡¦±§¼£»Ô¤Î¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤«¤é¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×£³£µ¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖÁÏÂ¤¡×¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ±Ìî¸»¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡Ý¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Æ±¶Ê¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ç£å£î¡×¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ä¤Å¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤ä¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î´î¤Ó¡×¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ï¸ä³Ú¤ä¥²¡¼¥à¤ÎÎò»Ë¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£