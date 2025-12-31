ËÜÆü¤ÎNY¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ
ËÜÆü¤ÎNY¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ü¸Â¡¦¼çÍ×¹Ô»È²Á³Ê¤Èµ¬ÌÏ
12/31
EUR/USD
1.1775¡Ê5.55²¯¥æー¥í¡Ë
1.1800¡Ê25.4²¯¥æー¥í¡Ë
1.2000¡Ê5.7²¯¥æー¥í¡Ë
USD/JPY
154.00¡Ê6.98²¯¥É¥ë¡Ë
155.00¡Ê5.8²¯¥É¥ë¡Ë
GBP/USD
ËÜÆüÂçµ¬ÌÏ´ü¸Â¤Ê¤·
¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1800¤Ë½¸Ãæ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï154.00-155.00Âæ¤ËNY¥«¥Ã¥È´ü¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
12/31
EUR/USD
1.1775¡Ê5.55²¯¥æー¥í¡Ë
1.1800¡Ê25.4²¯¥æー¥í¡Ë
1.2000¡Ê5.7²¯¥æー¥í¡Ë
USD/JPY
154.00¡Ê6.98²¯¥É¥ë¡Ë
155.00¡Ê5.8²¯¥É¥ë¡Ë
GBP/USD
ËÜÆüÂçµ¬ÌÏ´ü¸Â¤Ê¤·
¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1800¤Ë½¸Ãæ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï154.00-155.00Âæ¤ËNY¥«¥Ã¥È´ü¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£