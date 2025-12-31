¡Ú¹ÈÇò¡Û´äºê¹¨Èþ¡¢37Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡¡Ì¾¶Ê²Î¾§¤Ë¥Í¥Ã¥È¡Ö´¶Æ°¡×¡Ö¸½»þÅÀ¤ÎMVP¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Ï²Î¼êÀ¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´äºê¹¨Èþ¤¬¡¢37Ç¯¤Ö¤ê15²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£²Î¾§Á°¤Ë»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤é¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û37Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡Ä´äºê¹¨Èþ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥Á¥é¸«¤»¡ª
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤¦¤¿¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´äºê¹¨Èþ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡ÖÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¤¤¿¡Á¡ª´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö´äºê¹¨Èþ¤Ç¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¡¢¸½»þÅÀ¤ÎMVP¤Ç¤¹¡×¡Ö´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
