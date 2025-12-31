¡Ú¹ÈÇò¡Û½é½Ð¾ì¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¡¶µ¤¨»ÒHANA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡ª¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬´¶Æ°¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê27¡Ë¤¬°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹ÈÇò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢HANA¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤¿¡£¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤»¡ª¡×¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê°Å¼¨¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¶µ¤¨»Ò¡ÖHANA¡×¤Î½é¹ÈÇò¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡¢Â³¤±¤¶¤Þ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÐ¸«¤ËÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖNG¡×¤Ç¤ÏÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤ËÃ´¤¬¤ì¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÈäÏª¡£Billboard¡¡JAPAN¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×1²¯ºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖSAD¡¡SONG¡×¤Ç¤Ï¡¢°ì¤ÄÁ°¤Ë½ÐÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿HANA¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤È´¶·ã¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿Ë»¤Ê1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÁÏºî¤À¤Ã¤¿¡¢ºî¤ë¤È¤«¡¢¼ï¤ò¿¢¤¨¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼ASH¡¡ISLAND¤È¤Î·ëº§¡¢½Ð»º¤â·Ð¸³¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê´î¤Ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ç10¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£µÇ°¤Î1Ç¯¤«¤é¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ø¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î²÷¿Ê·â¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£