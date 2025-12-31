¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÎ¥º§ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡ª¡×Àì¶È¼çÉØ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ò·âÂà¤·¤¿ÏÃ
ËèÆü²È»ö¤ä°é»ù¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Èµõ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Æ¯¤¯¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬°Î¤¤¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ò·âÂà¤·¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÉØ¤ò¸«²¼¤¹¥â¥é¥Ï¥éÉ×
¡ÖÉ×¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤â¤Á¤í¤ó²Ô¤¤¤Ç¤ë¤Î¤ÏÉ×¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ä¤¬²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ë¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¤Ê¤Î¤Ë¡¢É×¤Ï¡Ø²¶¤Î²Ô¤®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¡Ù¤È¥â¥é¥Ï¥éÈ¯¸À¤òÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÉ×¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡Ø»ä¤¬¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤ÆÀöÂõ¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï·ò¹¯¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç!?¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤À¤Ã¤Æ»ä¤¬¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ×¤Ï°ú¤²¼¤¬¤é¤º¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡ØÀì¶È¼çÉØ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡ª¡Ù¡Ø¤½¤ì¥â¥é¥Ï¥é¤À¤«¤é¤Í!?¡Ù¡ØÎ©ÇÉ¤ÊÎ¥º§ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤Í!?¡Ù¤È¥¥ì¤¿¤é¡¢Î¥º§¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¾¯¤·¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Ë
¢¦ ²¶ÍÍµ¤¼Á¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤ò¤â¤Ä¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£±ü¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£