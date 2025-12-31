¤ä¤á¤í¡ª¡ª¡ª


¤È¤¢¤ëÅÄ¼ËÄ®¤Ë½»¤à½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À¥Ìî²Æ¿¥¤ÎÎÙ¿Í¤Ï¡¢ÊÝÍÜÃæ¤Î¡ÖËâ²¦¡×¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¤¤«¤Ä¤¤¤Î¤Ë¡¢¤´¶á½ê¤Å¤­¤¢¤¤¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹Ëâ²¦¤Ë¡¢²Æ¿¥¤Ï¡Ö»²ËÅ¡×¤È¤·¤Æ¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤­¤¿º¢¡¢º£ÅÙ¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤¬½Ð¸½¡ª¡ÖÁþ¤­µØ¡Ê¤«¤¿¤­¡Ë¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÍ¦¼Ô¤ÏËâ²¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Å¡£

½÷»Ò¹âÀ¸¤ÈËâ²¦¡¢¤½¤·¤ÆÍ¦¼Ô¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÈóÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¾¾ËÜÌª´»Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎËâ²¦ 2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ëâ²¦¡¡¹ßÎ×


¤è¤¦¤ä¤¯²æ¤¬Á°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¡ª


Ç®¤Ã


¼ê²Ã¸º¤Ï¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿


¤½¤¦¤¤¤¦ÊªÁû¤Ê¤³¤È¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤


µ®ÍÍ¤ÎÉÔºîË¡¤ÏÌÜ¤ËÍ¾¤ë


Ãø¡á¾¾ËÜÌª´»¡¢¸¶ºî¡áÀãÇµ²¼¥Ê¥Á¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡á¤Á¤Û¡¿¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎËâ²¦ 2¡Ù