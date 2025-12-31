¤â¤¿¤Ä¤¤¤¿ÂÎ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê·Ú¤¯¡££±Æü£µ¥»¥Ã¥È¡Ú¤ªÊ¢¡¦²¼È¾¿È¤ò´Ý¤´¤È°ú¤Äù¤á¤ë¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
ºÇ¶á¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÎ¤¬½Å¤¤¡×¡Ö¹ø¤Þ¤ï¤ê¤äµÓ¤¬¤â¤¿¤Ä¤¯¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼Â¤Ï¤³¤Î°ãÏÂ´¶¡¢¶ÚÎÏÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô°Ì¤¬¤¢¤ë¡É¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤³¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¡Û¤Ç¤¹¡£¸Ô´ØÀá¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÊ¢¤È²¼È¾¿È¤òÆ±»þ¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°
¡Ê£±¡Ë¾²¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤Æ¸Ô´ØÀá¤È¤Ò¤¶¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤²¤ë
¢¥¡È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÎÀª¤Ç¤¹¡£ÇØÃæ¤Î²¼¤Ë¤¹¤´Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê£²¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤Ò¤¶¤òÄ¾³Ñ¤Ë¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ±¦µÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤ò²¼¤í¤·¤Æ¾²¤ò¥¿¥Ã¥Á¡£¤½¤Î¸å¡¢É¡Â©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤éµÓ¤ò¡Ê£±¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹
¢¥¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤¹¤ëºÝ¤ÏµÓ¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÈÆâ¤â¤â¤ò¾ï¤ËÄù¤á¤ë¡É¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡Ê£³¡Ëº¸µÓ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ê£²¡Ë¤ò¹Ô¤¦
¡Ê£²¡Ë¡¢¡Ê£³¡Ë¤Ç£±¥»¥Ã¥È¤È¥«¥¦¥ó¥È¤·¡¢¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê£µ¥»¥Ã¥È¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µÓ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤ò²¼¤í¤¹¤È¤¤Ë¡¢¤Ä¤ÞÀè¤òÃÖ¤¯°ÌÃÖ¤¬¶á¤¹¤®¤¿¤ê±ó¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤Î½Å¤µ¤ä¤â¤¿¤Ä¤¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£ÌµÍý¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤º¡¢¤¼¤Ò¡Ö¤¤Á¤ó¤È»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Ä¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¡×´¶³Ð¤ÇÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§YUKI¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£²Ç¯¡Ë¡ä
