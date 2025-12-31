¡Ú¹ÈÇò¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¶µ¤¨»Ò¡¦HANA¤È¶¦±é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡»ÕÄï¥³¥é¥Ü¤Ë»ëÄ°¼Ô´¶ÎÞ¡Ö»ä¤ÎÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤¿¡×¡Ö¤¸¡¼¤ó¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬½éÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»ÕÄï¥³¥é¥Ü¡ª¹ë²Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡½é½Ð¾ì¤ÎHANA¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ÇÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¸å¡¢Æ±¤¸¤¯½é½Ð¾ì¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖSAD SONG¡×¤Ç¤Ï¡¢HANA¤¬»²²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡»ÕÄï¤Î¶¦±é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖHANA¤â¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤âºÇ¹â¡×¡ÖHANA¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê´¶Æ°¡×¡ÖHANA¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡ÖSADDONG¤ò²Î¤Ã¤Æ»ä¤ÎÎÞÁ£¤¬Êø²õ¤·¤¿¡×¡Ö¤¸¡¼¤ó¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡HANA¤Ï¡¢CHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¤Î7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØNo No Girls THE FINAL¡Ù¤Ï¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤ÆÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÛ¿®¤ÏºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³¼Ô¿ô56Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö#¥Î¥Î¥¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤¬X¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤âÂ³¡¹¥È¥ì¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬½éÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»ÕÄï¥³¥é¥Ü¡ª¹ë²Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡½é½Ð¾ì¤ÎHANA¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ÇÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¸å¡¢Æ±¤¸¤¯½é½Ð¾ì¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖSAD SONG¡×¤Ç¤Ï¡¢HANA¤¬»²²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡HANA¤Ï¡¢CHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¤Î7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØNo No Girls THE FINAL¡Ù¤Ï¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤ÆÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÛ¿®¤ÏºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³¼Ô¿ô56Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö#¥Î¥Î¥¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤¬X¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤âÂ³¡¹¥È¥ì¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£